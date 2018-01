Smantellato il clan Spada a Ostia, blitz all'alba: 32 persone in arresto | "Accusati di associazione mafiosa"

Operazione contro il clan Spada ad Ostia da parte di polizia e carabinieri. Sono complessivamente 32 le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del tribunale di Roma su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Il blitz è scattato all'alba e ha riguardato sia i presunti capi sia decine di affiliati del clan. C'è anche Roberto Spada, già in carcere per l'aggressione al reporte Rai, tra i destinatari del mandato d'arresto.