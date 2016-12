Sinodo, Papa: "I gay non sono out-sider, fanno parte della famiglia"

La Chiesa deve "rinnovare il suo linguaggio" anche nei confronti degli omosessuali, perché "non sono out-sider ma fanno parte della famiglia ". Questo il messaggio lanciato da Papa Francesco in occasione del secondo giorno di lavori al Sinodo sulla famiglia . "Non si tratta di pietà, ma di rispetto per le persone", ha aggiunto Bergoglio. Nel suo intervento il Pontefice ha toccato altri temi "caldi" quali la comunione ai divorziati e l' aborto .

Nel discorso inaugurale dei lavori del Sinodo, pronunciato lunedì, Papa Francesco aveva esordito dicendo che il concilio non è un Parlamento che cerca compromessi e aprendo la strada alle prime divergenze sui temi della famiglia. "Non dobbiamo lasciarci condizionare e ridurre il nostro orizzonte di lavoro sinodale - ha detto il Pontefice - come se l'unico problema fosse quella della comunione ai divorziati risposati, occorre tenere conto dell'ampiezza delle questioni". E ha ribadito: "L'ostia ai divorziati non è l'unico argomento".



Bergoglio "ha tenuto a dire che la dottrina cattolica sul matrimonio non è stata toccata e che non è stata messa in questione dal Sinodo precedente", spiega il direttore della sala stampa vaticana, padre Federico Lombardi. Una "precisazione" che ha consentito l'introduzione di altri argomenti importanti: dalla violenza sulle donne all'immigrazione, dal lavoro minorile alla poligamia.



I numeri del Sinodo - Nel corso delle riunioni del Sinodo che si sono tenute finora "hanno parlato 72 Padri, rappresentativi di tutti i continenti", ha riferito padre Lombardi. Tra i partecipanti intervenuti, dieci provengono dall'America Latina, sette dall'America settentrionale, 26 dall'Europa (compresa l'Italia), 12 dall'Africa, otto da Asia e Oceania, sei dal Medio Oriente. La maggior parte degli interventi è stata fatta in italiano, ma anche in inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese.