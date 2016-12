17 aprile 2015 Sciopero mezzi pubblici, Roma nel caos: passeggeri occupano la metro Alta tensione nella capitale tra i pendolari e i macchinisti che hanno aderito allo sciopero di 24 ore indetto dall'Ugl. Marino: "Disservizi inaccettabili" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:38 - Lo sciopero di 24 ore indetto dall'Ugl autoferrotranvieri sta mettendo in ginocchio la capitale. Alta la tensione tra pendolari e macchinisti delle metropolitane. In un caso alcuni passeggeri hanno occupato i vagoni del convoglio e sono anche arrivati a minacciare il manovratore. Sui social network vengono diffuse le immagini del caos. Marino: "Disservizi inaccettabili, avviamo verifiche".

Centinaia di passeggeri esasperati hanno occupato i vagoni di un convoglio della metro A di Roma che si era fermato perché il macchinista aveva aderito allo sciopero del trasporto pubblico. Gli utenti si sono rifiutati di scendere mentre dall'altoparlante venivano invitati a "evacuare i treni, le stazioni e fermate". La situazione, secondo alcune testimonianze si è fatta incandescente tanto che sono dovuti intervenire vigilantes e forze dell'ordine. Il convoglio è poi ripartito finendo la corsa, come previsto, al capolinea.

Passeggeri occupano la metro a Roma

Marino: verifiche su disservizi, inaccettabili - "L'autorità di garanzia per gli scioperi è in contatto con al Prefettura e Atac per ottenere ogni informazione sui disservizi". Così il sindaco Ignazio Marino rispondendo su twitter ad alcuni utenti che lamentano il fatto che a Roma "il diritto di muoversi dei cittadini non è stato garantito". "Il diritto di sciopero deve essere garantito ma anche il diritto dei cittadini a muoversi - aggiunge Marino - non accettiamo questi comportamenti".



Garante: se violata legge possibili sanzioni - L'Autorità di garanzia per gli scioperi è in contatto con la Prefettura di Roma e l'Azienda Atac SpA per ottenere con urgenza ogni utile informazione circa eventuali disservizi, conseguenti allo sciopero del trasporto pubblico locale in corso, denunciati da diversi utenti e dagli organi di informazione. "Qualora venissero rilevate violazioni di legge - precisa l'Autorità - non esiteremo ad aprire un procedimento, per valutare l'adozione delle relative sanzioni".