San Pietro blindata per l'Angelus: i fedeli devono passare sotto al metal detector

Piazza San Pietro blindata per l'Angelus. Gli ingressi al largo del colonnato, alla fine di via della Conciliazione, sono tutti chiusi. Per entrare in piazza occorre fare un doppio controllo: prima borse e zaini manualmente, poi si passa sotto il metal detector. I fedeli non rinunciano, ci sono lunghe file per entrare. Si tratta della vigilanza che c'è normalmente per i grandi eventi ma il pensiero va agli attentati di Parigi.