Roma, uccide la compagna nel sonno e poi si costituisce: lei voleva lasciarlo

Una donna di 47 anni, Michela Di Pompeo , è stata uccisa nel suo letto, in un'abitazione di vicolo del Babuino, nel cuore di Roma . A dare l'allarme il compagno, Francesco Carrieri , 55enne incensurato. L'uomo si è presentato a una caserma dei carabinieri dicendo di aver ucciso la donna, fracassandole il cranio nel sonno con un peso da palestra.

La coppia aveva figli da precedenti matrimoni. Lui, dirigente 55enne di una banca a Roma, è padre di due figlie e altrettanti ne aveva la vittima, che lavorava come insegnante. Pare che le cose tra i due non andassero bene e che la donna da qualche mese fosse intenzionata a lasciare il compagno. Alcuni vicini avrebbero raccontato di aver sentito forti urla domenica sera. Ancora da chiarire con esattezza l'orario del decesso e se l'uomo sia rimasto del tempo a vegliare il corpo prima di andare dai carabinieri. L'omicidio è avvenuto in una zona centrale, tra piazza di Spagna e piazza del Popolo.