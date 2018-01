Roma, treno Frecciabianca esce dai binari: ritardi a Termini

Caos e ritardi alla stazione di Roma Termini. Durante la manovra di trasferimento verso il deposito di un treno Frecciabianca senza passeggeri a bordo, un carrello di un vagone è uscito dal binario. Come riportato dal sito di Rfi, il traffico ferroviario registra "modifiche e rallentamenti" fino a 30 minuti sulle linee Roma - Civitavecchia e Roma - Cassino. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.