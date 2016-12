Roma, psicosi attentati: medico fa scattare falsa allerta per uomo armato

Momenti di terrore all'ospedale San Giovanni di Roma, dove un medico ha fatto scattare l'allarme per la presenza nell'edificio di un uomo armato di fucile. Immediata la reazione della polizia che presidia la struttura, ma le ricerche hanno verificato che si trattava di un falso allarme. Forse la psicosi attentati sta prendendo il sopravvento nella popolazione.

Secondo le prime ricostruzioni, l'oggetto che ha destato preoccupazione potrebbe non essere un fucile. Il medico al momento sarebbe, secondo le forze dell'ordine, l'unico testimone che ha visto l'uomo armato entrare nell'atrio dell'ospedale.



Dopo l'allarme sono intervenute le squadre dell'antiterrorismo. Bonifiche sono state fatte in tutto l'ospedale, dai reparti ai magazzini dei farmaci. L'esito è stato negativo e nessun pericolo è stato rilevato: non hanno trovato nessun fucile o arma da fuoco. La situazione all'ospedale sta rientrando alla normalità.