Roma, nuova bufera sui vigili: pioggia di esoneri da servizi esterni

Dopo lo scandalo del Capodanno 2015, quando l'80% dei "pizzardoni" di Roma non si presentò al lavoro per "improvvisi problemi di salute", i vigili della Capitale tornano di nuovo nell'occhio del ciclone. Questa volta per gli esoneri dal servizio sulla strada: c'è chi non può farlo perché è infastidito dallo smog e chi perché non può subire stress, chi perché non può stare in piedi a lungo e chi perché non può fare sforzi per sollevare la paletta.