Una nuova buca si è aperta tra due auto in sosta, che sono rimaste in bilico, sull'Appia a Roma. Sul posto 4 pattuglie della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno iniziato l'intervento di recupero. La voragine è larga tre metri per cinque e profonda sei metri. Il 13 marzo un'altra buca si era aperta sulla circonvallazione Gianicolense.

"A poche ore dalla bella notizia della sistemazione della voragine di Via Alghero, vi comunichiamo l'apertura di un'altra voragine in via della Circonvallazione Appia. Sono stati allertati tutti gli enti per la predisposizione delle misure di messa in sicurezza dell'area: sono sul posto sia la Polizia Locale, che ha provveduto all'interdizione dell'area, sia i vigili del fuoco. È questo il nono episodio di cedimento che interessa il nostro territorio in soli due anni: come nelle volte precedenti agiremo con nostre forze e nel più breve tempo possibile". Cosi' la presidente del VII Municipio, Monica Lozzi.