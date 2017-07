Roma, lo scandalo delle partecipate: 3mila lavoratori assenti ogni giorno

Ogni giorno nella galassia delle società partecipate al 100% del Comune di Roma sono quasi 3mila (su 22.700) gli addetti assenti sul posto di lavoro. Conti alla mano, ferie e riposi settimanali esclusi, si tratta di quasi il 12,6 per cento dei dipendenti. Restano sguarniti i turni di bus, netturbini o impiegati non solo per malattie e permessi legati alla 104, ma anche grazie a fantasiose licenze, come quelle per andare a messa o per fare il trasloco.