Roma, litiga con la compagna e porta via il figlio di 2 mesi: ritrovati

E' stato ritrovato dai carabinieri il 21enne senza fissa dimora, Gianluca Caucci, che si era allontanato venerdì sera con il figlio di due mesi dopo una lite con l'ex compagna a Monterotondo, vicino a Roma. Secondo quanto si è appreso, i due sono stati rintracciati al centro commerciale Porte di Roma, in zona Bufalotta, alla periferia della Capitale e stanno bene.

A quando si apprende, il 21enne è il padre naturale del bambino, ma non lo aveva mai visto. Così venerdì sera si è presentato a casa della madre e l'ha aggredita portandole via il piccolo, forse per vendetta.