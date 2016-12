Roma, licenziato dalla banca torna e rapina filiale: arrestato

A volto coperto è entrato in una banca e ha tentato una rapina. I dipendenti sono però riusciti a far scattare l'allarme e far arrestare il malvivente. Una storia come tante se non fosse che il malvivente, un 56enne incensurato, altro non era che un ex dipendente della stessa banca, un direttore di filiale licenziato nel 2011. Ai militari che lo ammanettavano ha detto: "Era tutto uno scherzo".