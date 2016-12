Roma invasa dal guano: chiuso un tratto di lungotevere, traffico in tilt

Caos in centro a Roma in seguito alla chiusura di un tratto del lungotevere a causa del guano che ha reso pericoloso l'asfalto dopo la pioggia. In mattinata si era verificato anche un incidente. Lunghe code di auto sono da ore imbottigliate in centro, con diversi disagi per i romani che sono a caccia degli ultimi regali per il Natale. Intanto il Comune ha disposto lo stop alle auto per due giorni per combattere lo smog.