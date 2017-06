"Non riesco a muovermi, peso poche decine di chili ma non voglio morire. Dove mi porteranno?". Sono le drammatiche parole di Vincenza Sicari, 38 anni, ex maratoneta azzurra da tre anni bloccata in un letto dell'ospedale Sant'Andrea a Roma per una gravissima malattia neuromuscolare. Sicari non riesce a muovere le gambe. I medici vorrebbero dimetterla e mandarla a casa, ma lei non ci sta. Ora si aspetta la decisione di un magistrato.