Roma, gravissimo il bimbo di due mesi e mezzo rapito dal padre

E' gravissimo il bambino di due mesi e mezzo rapito dal padre nella notte tra venerdì e sabato a Monterotondo , alle porte di Roma, e poi ritrovato in un centro commerciale della Capitale. Il piccolo era stato portato al Trauma Center pediatrico del policlinico Gemelli. Inizialmente sembrava in buone condizioni , ma il trauma cranico e il successivo versamento per cui era stato ricoverato hanno fatto precipitare la situazione.

Il padre del piccolo, il 21enne Gianluca Caucci, è in stato di fermo nel carcere di Rebibbia con l'accusa di sottrazione di minore e lesioni aggravate. L'uomo è stato infatti denunciato dalla sua ex compagna, una lituana di 20 anni, che nella notte tra venerdì e sabato è stata colpita in strada sul volto.



La vicenda - Dopo ore di ricerca, padre e figlio sono stati ritrovati sabato nel centro commerciale "Porta di Roma", dopo aver passato, secondo il racconto di Caucci, la notte in una baracca nella zona tra Montesacro e San Basilio. Al ritrovamento il bambino presentava un evidente ematoma sotto lo zigomo.