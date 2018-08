Roma, fa il pediluvio nella fontana dell'Altare della Patria: multata e denunciata

Una turista americana di 68 anni è stata bloccata dai vigili urbani e dai carabinieri dopo essere stata sorpresa a immergere un piede nella fontana dell' Altare della Patria , a Roma. Nei confronti della turista, oltre la prevista sanzione di 450 euro , si procederà con la denuncia per il reato di "vilipendio di tombe". Domenica scorsa due turisti avevano fatto il bagno nudi nella stessa fontana.

La povera turista ha così fatto le spese dei controlli decisamente intensificati in questi giorni dopo quanto accaduto domenica, mentre gli autori del bagno senza veli sono tutt'ora ricercati. La donna stava immergendo un piede nella fontana posta sotto l'Altare della Patria sul lato Fori Imperiali. A bloccarla durante il servizio di vigilanza nell' area dell'Altare della Patria, sono stati agenti della polizia locale di Roma Capitale, I Gruppo Trevi, insieme ai carabinieri. E' stata poi accompagnata al vicino comando carabinieri di piazza Venezia.



La turista sarà denunciata ai sensi dell'Art. 408 del codice penale relativo al "Vilipendio delle Tombe" che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni "chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri".