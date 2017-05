Roma, un camper va a fuoco: tre vittime | Si indaga su omicidio volontario

Una ragazza e due bambine sono morte nell'incendio di un camper a Roma. E' accaduto intorno alle 3 di notte in viale della Primavera, in zona Centocelle. Le vittime sono tre sorelle di 20, 8 e 4 anni. Genitori e fratelli si sono messi in salvo. All'interno del mezzo vivevano in tutto 13 persone. La procura ha aperto un fascicolo per i reati di incendio doloso e omicidio volontario. I superstiti: "Avevamo ricevuto minacce".