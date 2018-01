Roma, aggredisce poliziotto con roncola e agente spara: ferito

Un uomo, in passato già denunciato per maltrattamenti in famiglia, ha aggredito con una roncola un poliziotto intervenuto nel suo appartamento in zona Borghesiana, alla periferia di Roma, per una lite tra coniugi. L'agente ha sparato un colpo ferendolo di striscio. L'uomo è stato portato in ospedale e non è in gravi condizioni.