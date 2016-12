Roma, 23enne seviziato a morte dopo un festino di alcol e droga: fermati due amici

"Circostanze inquietanti" - Il proprietario della casa in cui è avvenuto l'omicidio si è presentato dai carabinieri in compagnia del padre. Il cadavere del 23enne, incensurato, sarebbe stato trovato diverse ore dopo la morte, forse avvenuta nella notte tra venerdì e sabato. Nell'appartamento sono stati ritrovati diversi oggetti contundenti: mazze, martelli, coltelli di vario genere. La vittima è stata uccisa con una coltellata al cuore dopo essere stata brutalmente seviziata. "Circostanze inquietanti" le ha definite il Colonnello dei Carabinieri Giuseppe Donnarumma, comandante del Reparto operativo di Roma.



Uno dei due killer ha tentato il suicidio - Uno dei due assassini ha tentato il suicidio in una camera d'albergo, evidentemente preso dal rimorso. E' stato salvato dai carabinieri e, dopo una lavanda gastrica, è piantonato all'ospedale.



Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia piazza Dante e del nucleo investigativo di Roma.