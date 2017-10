Roma, 17enne in coma dopo una lite fuori da una discoteca: 4 indagati per lesioni gravissime

Sono indagati per lesioni gravissime i 4 giovani che, nella notte tra venerdì e sabato, avrebbero picchiato e poi rincorso un 17enne fuori da una discoteca dell'Eur a Roma. Il ragazzo, trovato in gravi condizioni dopo alcune ore nel parcheggio della "Nuvola" di Fuksas, si trova attualmente ricoverato in coma presso il reparto di rianimazione dell'ospedale San Camillo con un trauma cranico e una lesione a un rene.