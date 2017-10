Roma, lite fuori da un locale: 17enne gravemente ferito al volto

Potrebbe essere stato rincorso fino al punto in cui è stato ritrovato il 17enne soccorso a Roma in gravi condizioni nel parcheggio del complesso della "Nuvola" all'Eur dopo una lite fuori a un locale del quartiere. E' una delle ipotesi al vaglio degli investigatori. Il ragazzo, che fuori dalla discoteca è stato coinvolto in una lite finita in una rissa, ha gravi ferite al volto.



Dalle immagini vagliate finora si vedrebbe il ragazzo scavalcare la recinzione e raggiungere il parcheggio in cui è stato ritrovato. Gli investigatori sono ora in attesa di sapere se le gravi condizioni in cui versa il ragazzo siano legate a un pestaggio o ad altre cause. Ascoltati in queste ore gli amici del 17enne con cui ha trascorso la serata per ricostruire i motivi della lite e le persone coinvolte.