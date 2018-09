7 settembre 2018 09:45 Rieti, gatto nero spaventa una suora: incidente in auto per evitarlo Illesa la donna in tonaca bianca e velo grigio che è andata a sbattere per schivare lʼattraversamento un felino

La superstizione non fa distinzione. La nomea attribuita al gatto nero ha messo paura a una suora che, in auto a Rieti, si è cappottata proprio per evitare l'animale che le ha attraversato la strada. A bordo di una Renault Clio, la 43enne è andata a sbattere contro un’auto in sosta e quindi contro la cancellata esterna di un palazzo: fortunatamente la religiosa è rimasta illesa. Il fatto, avvenuto nei giorni scorsi, è riportato sulle colonne del Messaggero.

CarambolaErano le 21.30 quando, secondo i residenti, l’auto ha sbandato violentemente in via degli Elci a causa dell'improvvisa comparsa di un animale. Dopo la carambola con un mezzo in sosta, la Clio si è ribaltata e la sua corsa è terminata contro il cancello d’ingresso di uno stabile. Uno degli inquilini, udito il botto, è sceso in strada e ha prestato il primo soccorso. A uscire dall’abitacolo sottosopra, una donna in tonaca bianca e velo grigio che non ha subito ferite particolari, rimanendo sempre cosciente. Tanto che non ha neanche avuto bisogno delle cure mediche dell’ambulanza arrivata pochi minuti dopo insieme a polizia e vigili del fuoco.