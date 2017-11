Reporter aggredito, Roberto Spada non va in carcere: ecco il perché

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sull'episodio e i carabinieri hanno già acquisito le certificazioni mediche del reporter Rai e del suo cameraman. Di sicuro mancano i presupposti previsti dal codice penale per l'arresto obbligatorio. Non c'è flagranza di reato e la denuncia è arrivata oltre le 24 ore. I medici, poi, hanno emesso una prognosi di 20 giorni che configura quindi il reato di lesioni e non lesioni gravissime (reato per cui è previsto il fermo).



Nè arresto né altre misure restrittive visto che il reato prevede una pena massima di tre anni. Quindi, anche se si tratta di pregiudicati, il processo si svolgerà davanti al giudice di pace. C'è però l'ipotesi dell'arresto facoltativo presviso dal codice quando la "gravità del fatto o la pericolosità sociale dell'individuo" lo consentono. Il fatto che sia la Direzione Distrettuale Antimafia ad indagaro potrebbe far presagire per Spada un esito diverso da quello delle ultime ore.



Il giornalista: "Non è un naso rotto che ci fermerà" - "Non è un naso rotto che ci può fermare". Lo ha affermato Daniele Piervincenzi, reporter Rai di Nemo, dopo l'aggressione. Piervincenzi è andato a viale Mazzini per incontrare il dg Mario Orfeo che voleva sincerarsi delle sue condizioni di salute. "Certo siamo scossi, sia io che Edoardo Anselmi - ha aggiunto -. Lui ha coraggiosamente difeso il girato della telecamera durante l'aggressione, gliene sono grato. Entrambi continueremo a fare il nostro lavoro con la stessa dedizione di prima", ha concluso entrando nella sede Rai.