Renzi rientrato dagli Emirati Arabi

06:00 - Il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha terminato la sua visita negli Emirati Arabi ed è in rientro verso Roma. Il premier, giunto nella serata di giovedì per incontrare il principe ereditario Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, ha lasciato di primo mattino l'hotel Emirates Palace di Abu Dhabi dove ha trascorso la notte. Una visita lampo per affrontare temi di politica estera e su dossier economici come quello di Alitalia-Etihad.