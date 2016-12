Raul Castro in visita dal Papa: "Se Francesco continua così, torno alla Chiesa cattolica"

Raul Castro: "Se Papa continua così torno alla Chiesa" - Raul Castro ha elogiato il Pontefice dicendo: "Sono rimasto molto colpito dalla saggezza e modestia del Papa. Leggo tutti i suoi discorsi e a Renzi ho detto: 'se il Papa continua così tornerò alla Chiesa cattolica'. Io sono del partito comunista che non ha mai ammesso i credenti" anche se ora si sono fatti passi avanti.



"Non utilizzare diritti umani come arma politica" - "Noi veniamo accusati di non rispettare i diritti umani", ha aggiunto il presidente cubano. "Ma chi li rispetta nel mondo? Da noi la salute è un diritto per tutti come l'istruzione. Noi riconosciamo di aver compiuto degli errori ma i diritti umani non devono essere strumentalizzati per mala-politica".



"Cuba non doveva mai entrare in lista terroristi" -"Noi - ha proseguito - non avremmo mai dovuto essere inclusi nella lista dei paesi terroristi. Forse il 28 maggio il Senato degli Stati Uniti ci toglierà da questa famosa lista".



Renzi: "Storia fa suo corso, scrivere pagina nuova" - Dopo il colloquio con il Papa, Raul Castro si è recato a Palazzo Chigi per l'incontro con Renzi. "Oggi possiamo toccare con mano che molto sta cambiando, la storia fa il suo corso e vogliamo e dobbiamo essere protagonisti. Possiamo scrivere una pagina nuova e sono convinto che possiamo fare molto insieme", ha detto il premier italiano dopo il bilaterale. Dal canto suo il presidente cubano ha voluto sottolineare che "i rapporti tra Italia e Cuba sono perfetti".



"Giornata di grande gioia per entrambi i Paesi" - "Oggi - ha aggiunto Renzi - è una giornata di grande gioia per il nostro governo che ha lavorato nei mesi scorsi e continuerà a farlo per rafforzare il rapporto tra i due mesi. Ma la gioia è anche per i tanti italiani che amano Cuba e per i cubani che amano l'Italia".