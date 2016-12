Quotidiano Nazionale: il Papa è malato Dal Vaticano al medico, tutti smentiscono

"Mai curato Papa Francesco" - "Takanori Fukushima non ha mai curato né visitato Papa Francesco", ha affermato Lori Radcliffe, amministratrice dello studio dello specialista giapponese presso il Carolina Neuroscience Institute. La collaboratrice ha descritto all'agenzia Reuters la notizia come "assolutamente falsa" e ha aggiunto che nel 2015 Fukushima ha incontrato il Pontefice solo nell'ambito di una visita generale al Vaticano.



Qn conferma la notizia - Il direttore di Qn, Andrea Cangini, conferma la notizia. "La smentita è comprensibile ed era attesa - dice - Abbiamo a lungo tenuto ferma la notizia per fare tutte le verifiche del caso, non abbiamo il minimo dubbio sulla sua fondatezza. Ci siamo seriamente interrogati se pubblicarla o meno. Abbiamo ritenuto che quel che a nostro avviso vale per un capo di Stato o di governo valga anche per il Papa: l'enorme responsabilità pubblica di cui queste personalità sono gravate ci porta a credere che il diritto alla riservatezza sia meno importante del diritto dell'opinione pubblica ad essere informata".



Visita in clinica da uno specialista giapponese - Papa Bergoglio, secondo quanto scrive Qn, si sarebbe recato alcuni mesi fa alla clinica San Rossore di Barbaricina, nei pressi di Pisa, dove l'elicottero del Pontefice sarebbe stato visto atterrare. Sarebbe stato in quella occasione che Bergoglio sarebbe stato visitato dal professore Takanori Fukushima, esperto in tumori al cervello e aneurismi, riportando una prognosi in base alla quale non sarebbe necessario un intervento chirurgico. "Non dovrebbe essere necessario alcun tipo di intervento. Quella macchia - scrive il quotidiano, riportando le parole di un componente dello staff della clinica - quel piccolo tumore si può curare".



Vaticano: "Nessun elicottero pontificio in Toscana" - Il Vaticano smentisce anche che l'elicottero pontificio sia mai atterrato a Pisa. "Non c'è stato nessun volo di elicottero dal Vaticano alla Toscana, se non quello per i sopralluoghi per la visita del Papa a Prato e Firenze", riferisce infatti il vice direttore della sala stampa vaticana, padre Ciro Benedettini.



A gennaio il medico Fukushima andò in Vaticano - Ma il giallo sullo stato di salute di Papa Bergoglio resta perché, secondo quanto appreso dall'agenzia di stampa Ansa, un volo dell'elicottero della clinica San Rossore con a bordo l'esperto di tumori al cervello e aneurismi Fukushima partì a fine gennaio da Pisa. Fu proprio il medico, da anni consulente della struttura, secondo quanto appreso da ambienti vicino alla clinica, a chiedere la disponibilità di un elicottero per organizzare in tempi rapidi una visita in Vaticano. Ma padre Lombardi smentisce anche questa circostanza.



Papa: "Portare con gioia la croce della malattia come Wojtyla" - Intanto il Papa, ricordando la ricorrenza della memoria liturgica di san Giovanni Paolo II, durante l'udienza di mercoledì ha detto: "Cari giovani la sua testimonianza di vita sia di esempio per il vostro cammino. Cari ammalati, portate con gioia la croce della sofferenza come egli ci ha insegnato. E voi cari sposi novelli, chiedete la sua intercessione perché nella vostra famiglia non manchi mai l'amore". Il Papa ha letto il testo scritto che aveva preparato in precedenza, senza alcun riferimento personale.