Protesta dei taxi a Roma, scontri polizia-manifestanti: 7 feriti, 4 fermati

Tra i feriti vi sono 4 poliziotti e 3 manifestanti, due dei quali sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale San Giovanni per trauma cranico, mentre altre persone sono state medicate sul posto. Dopo le cariche della polizia, i manifestanti si sono dispersi nelle vie limitrofe verso via del Tritone. Poco dopo è partito un altro fitto lancio di oggetti, comprese bottiglie di vetro. I manifestanti disperdendosi hanno rovesciato vasi, tavolini e sedie di alcuni locali sotto lo sguardo impaurito dei turisti. Non è ancora chiaro se la persona ferita stesse prendendo parte alla protesta: secondo i manifestanti si tratterebbe infatti di un tassista, altri testimoni parlano invece di un passante.



Bomba carta davanti a Montecitorio - L'esplosione di una bomba carta ha mandato in frantumi i vetri di Palazzo Macchi, in piazza Montecitorio. L'ordigno è stato lanciato da uno dei manifestanti contro la Bolkestein e il Milleproroghe.



Quattro fermati per gli scontri - Sono quattro i fermati per i disordini durante la manifestazione di tassisti e ambulanti: tra loro, anche due appartenenti a Forza Nuova tra cui il leader romano Giuliano Castellino. Fermato anche l'autore del lancio della bomba carta in via Aquiro, nei pressi di Montecitorio, che ha danneggiato alcuni vetri. Al vaglio la posizione dell'uomo immortalato con il tirapugni durante i disordini davanti al Pd.



Nencini: "Norme obsolete, ok tutele ma più concorrenza" - "Il tavolo di confronto serve proprio per discutere delle questioni di merito e cercare un punto di equilibrio, premesso che una regolamentazione risoluta del settore è indispensabile". Lo ha detto il viceministro dei Trasporti, Riccardo Nencini, aggiungendo: "Le norme che regolano il sistema risalgono a una ventina di anni fa mentre nel frattempo è cambiato il mondo della mobilità. Il mercato in parte si è già aperto, ma in maniera distonica rispetto alle norme in vigore e questo dimostra che c'è bisogno di una nuova regolamentazione, che possa sì favorire la creazione di posti di lavoro, ma regolari e non abusivi".



Raggi: "Stop alla riforma Lanzillotta" - "Siamo vicini ai tassisti che da giorni stanno manifestando il loro malcontento. Oggi sono arrivati a Roma da tutta Italia per dire 'no' ad una riforma che non vogliamo. Per questo siamo al loro fianco". Così in una nota il sindaco di Roma Virginia Raggi. "L'emendamento Lanzillotta-Cociancich al decreto Milleproroghe causerebbe effetti negativi sul 'trasporto pubblico non di linea' perché porterebbe a una vera e propria liberalizzazione degli NCC, i noleggi con conducenti, che non sarebbero più vincolati al rispetto della territorialità. Ci auguriamo che il provvedimento sia rivisto. Un'eventuale riforma del settore deve essere fatta coinvolgendo le associazioni di categoria e le amministrazioni locali per un dialogo costruttivo", spiega il primo cittadino che è andata in piazza Venezia a incontrare alcuni tassisti.



L'appello: "Il servizio riprenda, basta minacce a chi lavora" - "Lancio un appello - aggiunge la Raggi - affinché il servizio torni al più presto alla normalità. Al contempo invito tutti voi ad evitare episodi vergognosi come le minacce a chi vuole lavorare: sono comportamenti che non si addicono ad una categoria che svolge ogni giorno un servizio prezioso per la città".



Il Codacons "denuncia" il sindaco - Virginia Raggi "dichiara guerra ai cittadini e schierandosi con i tassisti sembra avvallare lo sciopero illegale". Così in una nota il Codacons si schiera contro il primo cittadino della Capitale, chiedendo "alla procura di Roma di aprire un'indagine per verificare se la decisione del sindaco possa configurare una omissione di atti d'ufficio e concorso in interruzione di pubblico servizio". Per l'associazione è "assurdo che un sindaco difenda chi da giorni sta creando immensi disagi agli utenti, appoggiando così di fatto uno sciopero illegale".