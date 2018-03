Papa: "Il mondo è pieno di paura e lo straniero è visto come nemico"

"Il mondo è diventato 'globale': l'economia e le comunicazioni si sono, per così dire, 'unificate'. Ma per tanta gente, specialmente poveri, si sono alzati nuovi muri", ha spiegato Papa Bergoglio. "Le diversità sono occasione di ostilità e di conflitto; è ancora da costruire una globalizzazione della solidarietà e dello spirito. Il futuro del mondo globale è vivere insieme: questo ideale richiede l'impegno di costruire ponti, tenere aperto il dialogo, continuare a incontrarsi". E questo "non è solo un fatto politico o organizzativo. Ciascuno è chiamato a cambiare il proprio cuore assumendo uno sguardo misericordioso verso l'altro, per diventare artigiano di pace e profeta di misericordia".



"Futuro del mondo incerto davanti alle guerre" - "Il futuro del mondo appare incerto, guardate quante guerre aperte!", ha detto il Papa. "So che pregate e operate per la pace. Pensiamo ai dolori del popolo siriano, l'amato e martoriato popolo siriano - ha sottolineato e la gente lo ha interrotto con un applauso - di cui avete accolto in Europa i rifugiati tramite i 'corridoi umanitari'. Com'è possibile che, dopo le tragedie del ventesimo secolo, si possa ancora ricadere nella stessa assurda logica? Ma la Parola del Signore è luce nel buio e dà speranza di pace".



"Continuate ad aprire nuovi corridoi umanitari per i profughi della guerra e della fame", ha aggiunto il Papa rivolgendosi alla Comunità di Sant'Egidio. Un appello a cui i fedeli hanno risposto con un lungo applauso. "I poveri sono il vostro tesoro", ha concluso.



Telefonata a sorpresa a un'anziana di Ischia malata di tumore - "Io prego per lei, lei preghi per me". Lo ha detto il Papa durante una commovente telefonata a Nunzia Mattera, un'anziana di Ischia (Napoli) malata di tumore, per anni impegnata nella raccolta alimentare per i bisognosi. "Di lei mi ha parlato il vescovo", ha detto il Pontefice. La donna, dopo avere raccontato al Papa di averlo sognato mentre l'abbracciava, gli ha chiesto di pregare per la sua Casamicciola, il comune devastato ad agosto da una forte scossa di terremoto.