Papa Francesco sdogana anche Instagram: foto con l'ad Systrom

26 febbraio 2016 Papa Francesco sdogana anche Instagram: foto con lʼad Systrom Lʼimprenditore informatico Usa ha incontrato il Pontefice in udienza privata e gli scatti di rito sono finiti subito sul suo social network. Selfie e altre immagini anche dopo lʼincontro al Quirinale con il Presidente Mattarella

Papa Francesco sempre più social: una sua foto finisce nella bacheca del fondatore di Instagram. Perché dopo Tim Cook, l'ad di Apple, un altro imprenditore della Silicon Valley è stato al suo cospetto. E' Kevin Systrom, amministratore delegato e co-fondatore dell'applicazione per le immagini acquistata da Facebook. Systrom è stato ricevuto in udienza privata al Palazzo Apostolico in Vaticano e le foto di rito sono finite sia sul suo profilo che in quello ufficiale del Vaticano @newsva.

"Oggi ho avuto l'onore di incontrare Papa Francesco - ha scritto Systrom a commento della foto con il Pontefice postata sul suo profilo Instagram. - Abbiamo parlato del potere delle immagini come strumento per unire i popoli di diverse culture e lingue. E' stata una delle esperienze più memorabili della mia vita". Systrom ha donato al Santo Padre un libro in cui sono contenute alcune delle immagini più significative pubblicate su Instagram e provenienti da tutto il mondo.



SYSTROM AL QUIRINALE CON MATTARELLA - Anche il Quirinale cede al fascino di Instagram e Instagram lavorerà al Colle per una iniziativa congiunta in occasione della Festa della Repubblica, il 2 giugno. Lo ha riferito la Presidenza della Repubblica al termine di un incontro tra Sergio Mattarella e il fondatore e amministratore delegato di Instagram, Kevin Systrom.