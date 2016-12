Papa Francesco: "Scandalose le spese per gli armamenti, la non violenza è indispensabile"

"In un mondo come quello attuale, purtroppo segnato da guerre e da numerosi conflitti, la scelta della non violenza come stile di vita diventa sempre più un'esigenza di responsabilità". Lo ha detto Papa Francesco. "Occorre seguire la via della pace, non quella proclamata a parole ma di fatto negata perseguendo strategie di dominio, supportate da scandalose spese per gli armamenti, mentre tante persone sono prive del necessario per vivere", ha aggiunto.