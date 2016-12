Papa: "Corruzione arriva dappertutto" "Far crescere l'economia dell'onestà"

"In questo tempo l'aria della corruzione viene dappertutto". Lo ha detto papa Francesco aggiungendo alcune parole a braccio al suo discorso durante l'udienza in Sala Nervi a dirigenti e dipendenti della Banca di Credito Cooperativo di Roma. Invitando a lottare contro la corruzione, il Pontefice ha esortato a "far crescere l'economia dell'onestà".