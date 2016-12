Omicidio in pineta, arrestati due romeni Roma, ucciso per un orologio da 100 euro

I carabinieri del Comando provinciale di Roma hanno arrestato due giovani romeni, perché autori dell'omicidio di Mario Pegoretti. L'uomo, un truccatore cinematografico molto conosciuto tra i vip del grande schermo, era stato trovato morto domenica mattina nel parco di via della Pineta Sacchetti, alla periferia di Roma. E' stato ucciso per un orologio di poco più di cento euro. I due avrebbero confessato.

A ricostruire gli ultimi istanti di vita della vittima sono stati i militari del Nucleo investigativo di Roma. Pegoretti, 61 anni, ha tentato di reagire ai rapinatori, che per questo lo hanno malmenato selvaggiamente fino a ucciderlo. A causare la morte dell'uomo sono stati i colpi inferti al volto con una grossa pietra.



I due avrebbero confessato, aggiungendo che abitualmente si prostituiscono all'interno della Pineta con lo scopo di rapinare i clienti. Uno dei due giovani romeni fermati, un ventunenne, era stato scarcerato a marzo dopo essere stato arrestato sempre per una rapina commessa all'interno di Pineta Sacchetti,



La precedente rapina, che risale al 2014, presentava modalità simili all'aggressione subita dal truccatore sessantunenne. Il romeno avrebbe rapinato e picchiato un uomo che si era appartato con lui all'interno del parco procurandogli alcune ferite giudicate guaribili in pochi giorni.