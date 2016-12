Sono state diffuse le immagini riprese da una telecamera di sorveglianza che immortalano il momento dell'aggressione di Vincenzo Paduano ai danni di Sara Di Pietrantonio , in via della Magliana, a Roma. Nel video, buio e sfocato, si vede la macchina di Paduano speronare quella della ragazza. Poi l'uomo raggiunge la vittima e inizia la lite.

L'azione si svolge nella parte alta dell'inquadratura, benché il buio e la lontananza della ripresa permettano più di intuire quanto sta accadendo nelle immagini, ricostruendolo con la confessione di Paduano e alcune testimonianze.



Le luci che si vedono all'inizio sono i fari delle due auto, e il cerchietto rosso evidenzia l'uomo, una volta sceso dalla sua macchina e avvicinatosi a quella di Sara, che ha costretto ad accostare. Dopo alcuni minuti si vede qualcuno gesticolare, probabilmente la lite è iniziata. Alle 4.17 il momento in cui tutto sta per accadere: Sara scappa lungo via della Magliana, Paduano incendia la sua macchina e poi sale in auto e insegue la ragazza. La telecamera inquadra le fiamme sempre più violente che avvolgono il mezzo mentre il dramma di Sara si consuma 200 metri più avanti, fuori dall'inquadratura.