13 giugno 2018 13:32 Nuovo stadio della Roma, i carabinieri arrestano nove persone | La Raggi valuta stop al progetto Tra gli arrestati compaiono anche il vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio e il presidente di Acea, Luca Lanzalone. Pallotta: senza lo stadio me ne vado

I carabinieri hanno arrestato 9 persone nell'ambito di un'indagine sulla costruzione del nuovo stadio della Roma. Tra gli arrestati compaiono anche il vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio, Adriano Palozzi (Forza Italia), il presidente di Acea Luca Lanzalone e l'imprenditore Luca Parnasi. Oltre agli arresti ci sono 16 indagati tra cui figura anche il capogruppo M5s in Campidoglio, Paolo Ferrara. Il pm: "La As Roma non c'entra nulla". Il Campidoglio valuta lo stop del progetto.

Il nuovo stadio della Roma (rivisto dalla Raggi) Ansa 1 di 4 Ansa 2 di 4 Ansa 3 di 4 Ansa 4 di 4 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Consegnato in Campidoglio il nuovo progetto dello stadio della Roma a Tor di Valle, corredato dai primi rendering. Confermata la riduzione delle cubature di oltre il 50% per quanto riguarda il Business Park: eliminate quindi le tre torri. Previsti più verde e opere infrastrutturali per i cittadini. Il progetto ha recepito le modifiche chieste dall'amministrazione Raggi. leggi tutto Nei primi mesi del 2017, Ferrara aveva partecipato alla trattativa con il gruppo Parnasi per la modifica della prima stesura del progetto sulla struttura che dovrebbe sorgere a Tor di Valle. Tra le persone raggiunte da provvedimento di custodia cautelare c'è inoltre anche l'ex assessore regionale, e attuale consigliere, Michele Civita del Pd. Stando a quanto emerso, Civita si trova agli arresti domiciliari come Lanzalone.



L'inchiesta potrebbe portare allo stop dell'intero progetto modificato. Proprio martedì era scaduto il termine per presentare le osservazioni al piano ed era stata fissata la scadenza per le controdeduzioni, per le quali è stato dato un tempo di trenta giorni. A metà luglio era prevista la delibera col progetto variato da inviare alla Regione Lazio per l'ok definitivo, ma ora arresti e indagini potrebbero bloccare tutto.



I reati contestati - Le indagini, coordinate dalla Procura di Roma, hanno portato i militari a scoprire un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una serie di reati contro la Pubblica amministrazione nell'ambito delle procedure connesse alla realizzazione del progetto. I carabinieri hanno perquisito la sede della società dell'imprenditore Luca Parnasi.



Pm: "L'As Roma e Raggi non c'entrano" - "Non sappiamo ancora niente, abbiamo appreso la notizia dalle agenzie", ha precisato Mauro Baldissoni. Il direttore generale della Roma, giunto nella sede milanese della Lega Serie A per l'assemblea sui diritti tv, non ha escluso di tornare a breve nella Capitale per approfondire e seguire da vicino la questione. E a confermare la totale estraneità della società ci ha pensato il pm Ielo, titolare dell'inchiesta: "L'A.S. Roma è una società quotata e non si devono fare confusioni, non c'entra nulla con il caso". "Scagionata" anche la sindaca Raggi dato che gli atti del Comune non sono oggetto del procedimento.



Roma: "Si valuta stop progetto modificato" - L'inchiesta sullo Stadio della Roma potrebbe portare allo stop dell'intero progetto modificato. Proprio martedì era scaduto il termine per presentare le osservazioni al progetto e si era fissata la scadenza per le controdeduzioni per le quali è stato dato un tempo di 30 giorni. A metà luglio sarebbe prevista la delibera col progetto variato da inviare alla Regione Lazio per l'ok definitivo. Ma ora arresti e indagini potrebbero imporre lo stop al progetto.



Raggi: "Chi ha sbagliato pagherà" - "Chi ha sbagliato pagherà, noi siamo dalla parte della legalità. Aspettiamo di leggere le carte, al momento non esprimiamo alcun giudizio". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Se è tutto regolare, spero che progetto stadio possa andare avanti", ha quindi aggiunto.



Solo martedì la Raggi, su Twitter, aveva espresso soddisfazione per l'avanzamento dei lavori per il nuovo stadio: "Lo stadio a Tor di Valle è sempre più vicino. Stiamo lavorando senza sosta per accorciare i tempi e realizzare questa grande opera che porterà nuovi posti di lavoro e migliorerà la vita nel quadrante sud della città".

Lo stadio a Tor di Valle è sempre più vicino. Stiamo lavorando senza sosta per accorciare i tempi e realizzare questa grande opera che porterà nuovi posti di lavoro e migliorerà la vita nel quadrante sud della città: https://t.co/8h5hszyHF7 #unostadiofattobene pic.twitter.com/hv0ZdFP565 — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 12 giugno 2018