10 febbraio 2015 Melania, Cassazione: "Ridurre la pena a Salvatore Parolisi e nuovo processo" "E' da eliminare l'aggravante della crudeltà", dicono i supremi giudici. Soddisfatti i legali del militare. Il legale della famiglia Rea: "Parolisi è l'omicida"

23:03 - Per la Corte di Cassazione è da rivedere al ribasso la condanna a 30 anni di reclusione per Salvatore Parolisi: è infatti da eliminare l'aggravante della crudeltà. Il ricalcolo della pena lo deve fare la Corte d'Assise d'Appello di Perugia. Confermata invece la responsabilità per aver ucciso la moglie Melania Rea.

Difesa Rea: "Parolisi è l'omicida" - La Cassazione ci ha dato ragione, Parolisi è stato riconosciuto colpevole, volevamo che fosse individuato definitivamente l'assassino di Melania e l'assassino ora c'è. La quantità della pena non ci interessa". Questo il commento dell'avvocato Giovanni Monni difensore di parte civile dei familiari di Melania dopo il verdetto.



Difesa Parolisi: "Siamo soddisfatti" - "Siamo soddisfatti perché si farà un nuovo processo seppure limitatamente all'annullamento della circostanza aggravante deciso dalla Cassazione: adesso la condanna a trent'anni non esiste più ed è quello che chiedevamo. Siamo soddisfatti". Questo il commento dell'avvocato Walter Biscotti, che ha difeso in Cassazione, Salvatore Parolisi, insieme a Titta Madia.