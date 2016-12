Mafia Capitale, tensione al Campidoglio Grillo: "Disinfestare il Comune di Roma"

M5S contro il sindaco: "Dimettiti" - "Onestà, onestà, onestà", hanno invece gridato i militanti pentastellati dopo l'ingresso in aula Giulio Cesare. I presenti hanno poi preso di mira il sindaco di Roma, Ignazio Marino, presente in aula: "Dimettiti", hanno urlato.



Marino replica con un secco no - Il primo cittadino non ha però nessuna intenzione di lasciare il suo incarico. E lo ha confermato proprio in Aula, come racconta il consigliere regionale di M5S Davide Barillari: "Siamo entrati appena in tempo per urlare a Marino 'dimissioni e onestà'. Lui ha risposto sorridendo facendo segno 'no' con il dito".



Protesta anche Ncd - In piazza anche alcuni esponenti di Ncd con cartelli su cui si legge: "7 peccati capitali. Ecco perché Marino deve mollare la poltrona. Elezioni subito".



Grillo: "Resettare e disinfestare" - "Il Comune di Roma va resettato, i legami con la mafia recisi, il Campidoglio disinfestato". Lo scrive su Twitter Beppe Grillo, parlando dell'inchiesta Mafia Capitale che definisce uno "scandalo senza fine".