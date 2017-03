Mafia Capitale, Massimo Carminati: "Contento di essere un vecchio fascista"

Piena in ogni ordine di posto l'aula bunker di Rebibbia, dove l'esame dell'ex Nar è iniziato in ritardo per problemi di audio con il collegamento con Parma. Carminati è detenuto nel carcere emiliano in regime di 41-bis.



"Processo ridicolo senza di me" - "Se non ci fossi stato io, questo processo sarebbe stato una cosa ridicola. Ma siccome c'è Carminati è diventato una cosa seria", ha affermato l'ex estremista di destra, ricostruendo il suo rapporto con Salvatore Buzzi. "Io gli voglio bene a Salvatore - ha aggiunto - nonostante non capisca la sua scelta processuale. Si è tagliato i ponti con il passato e conosco le difficoltà che ha avuto a fare questa scelta, mi dispiace di essere stato io a causare questa situazione".



"Mi offendo quando mi dicono che sono dei servizi" - "Io mi offendo veramente quando mi dicono che sono dei servizi segreti. Ma quali servizi". Così Massimo Carminati ha risposto ad una domanda del suo difensore Ippolita Naso, sottolineando che lo stesso ministro dell'Interno Marco Minniti, quando era sottosegretario con delega agli 007, ha smentito la circostanza. "M'ha difeso Minniti, non so cosa dire di più e non mi interessa proprio. Io sono il pregiudicato Massimo Carminati, accusato di tutte le nefandezze di questo mondo", ha aggiunto.



"Dovete decidere se sono Fantomas o cretino" - "Conoscermi è stata una disgrazia - ha proseguito l'ex estremista di destra - chi mi ha sfiorato negli anni è finito nei guai. Dovete decidere se sono Fantomas o se sono un cretino. Nel primo caso Minniti quando è venuto a testimoniare ha seguito i miei ordini, altrimenti io sono solo un cretino. Decidete voi".