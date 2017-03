Mafia Capitale, Carminati: "Io solo contro tutti, la guerra non è finita"

"Non è una novità che ero in guerra e a quanto pare la guerra con il mondo non è finita, come vede sono l'unico al 41 bis in attesa di giudizio". Lo ha detto Massimo Carminati nel suo interrogatorio dal carcere di Parma nel processo a Mafia capitale. L'ex Nar (Nuclei armati rivoluzionari) è tornato sul suo passato circa le sue intercettazioni relative alla Banda della Magliana. "Io posso stare solo contro tutti - ha aggiunto - a me non fa paura".

Contatti con la Magliana - "Avevo contatti con la banda della Magliana, ma non ne facevo parte - dice l'ex estremista di destra -. Il 'Negro', Franco Giuseppucci, unico vero capo del gruppo, lo conoscevo da una vita, ben prima dell'esistenza della banda, perché abitava di fronte a casa mia".



"Loro però trafficavano la droga che a me non è mai interessata, tanto è vero che io sono stato condannato solo per le armi sotto il ministero della Sanità, che hanno detto riconducibili a me. Anche i pentiti della banda della Magliana hanno escluso il mio coinvolgimento nel traffico di droga, e io a questa cosa ci tengo".



"Mai avuto a che fare con la droga" - "Nel corso degli anni mi hanno accusato di tutto - riprende -. Diventai per il mondo l'anello mancante tra realtà politica e criminale. Signor giudice, io quando parlo metto sempre in preventivo che non sono una mammoletta, ma divenni la rappresentazione del genio del male e i giornali mi accollarono cose come il traffico di droga che io, per scelte personali, mai ho fatto e mai farò".



Carminati ricorda poi il giorno in cui fu ferito in uno scontro a fuoco con la Digos, il 21 aprile del 1981. "Gli uomini della Digos avevano organizzato un appostamento - racconta -. Ci hanno sparato come cani, sulla macchina sono stati trovati 145 colpi. Ci hanno sparato e basta, io ero dietro in macchina e non sono neanche sceso".



Poi però precisa di non voler fare recriminazioni. "Erano altri tempi, era giusto che andasse così in quel momento e non mi interessa neanche spiegare. Non mi sono costituito neanche parte civile". Poi, rivolgendosi a uno dei magistrati dell'accusa, Luca Tescaroli, definito "un buon nemico", ha aggiunto: "Lei non mi può smentire, sa come stanno le cose. Quelle erano le regole d'ingaggio a quei tempi. Punto. Non sono andato a lamentarmi, a piagnucolare. Mi sono fatto la mia galera, 40 interventi di ricostruzione".