Il Papa a piazza di Spagna per l'omaggio alla Madonna dell'Immacolata

Il Papa è giunto in piazza di Spagna dove ha reso il tradizionale omaggio alla statua della Immacolata concezione. Il corteo papale ha fatto un percorso differente rispetto a quello tradizionale, arrivando attraverso il traforo che collega via Nazionale con via del Tritone. E' stato accolto dal commissario straordinario di Roma Capitale, prefetto Francesco Paolo Tronca.