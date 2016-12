Il Papa a 90mila boy-scout: "In una società che erige muri, voi costruite i ponti"

"Sono certo - ha detto ancora il pontefice - che l'Agesci può apportare nella Chiesa un nuovo fervore evangelizzatore e una nuova capacità di dialogo con la società". A questo punto ha inserito la frase a braccio sulla società italiana in cui c'è l'abitudine a fare muri. "E questo - ha proseguito riprendendo il discorso scritto - può avvenire solo a una condizione: che i singoli gruppi non perdano il contatto con la parrocchia del luogo, dove hanno la loro sede, ma che in molti casi non frequentano, perché, pur svolgendo là il loro servizio, provengono da altre zone".



E ancora: "Siete chiamati a trovare il modo di integrarvi nella pastorale della Chiesa particolare, stabilendo rapporti di stima e collaborazione a ogni livello con i vostri vescovi, con i parroci e gli altri sacerdoti, con gli educatori e i membri delle altre associazioni ecclesiali presenti in parrocchia e nello stesso territorio, e non accontentarvi di una presenza 'decorativa'".



Dopo questo parole, Bergoglio è stato a lungo applaudito dalla piazza. "Non vantatevi - aveva detto poco prima, appena arrivato sul sagrato, dopo il giro in papamobile -. Vi dico una cosa ma voi non vantatevi: voi siete preziosi per la Chiesa italiana".



In 90mila gli scout accolgono il Santo Padre - Tra Piazza San Pietro e via della Conciliazione erano novantamila gli scout dell'Agesci radunati a Roma per festeggiare il Papa. Oltre 22.500 i ragazzi tra gli 11 e i 15 anni, 18mila i bambini dagli 8 anni in su.