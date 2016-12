I Casamonica: dalle origini nomadi a principi dello spaccio e dell'usura

Fanno parte della "generazione" mafiosa degli anni Settanta i Casamonica , la famiglia del boss mafioso sepolto giovedì a Roma con una cerimonia funebre stile padrino nella chiesa don Bosco di Cinecittà. In quegli anni i Casamonica facevano da spalla alla Banda della Magliana , per la quale controllavano la parte est della capitale. Ma sono cresciuti. Tanto e in fretta.

Ramificazioni al Nord e in varie regioni del Sud, la famiglia era nota per le sue origini nomadi (Vittorio era soprannominato il re degli zingari). Ma in realtà il suo clan è ben radicato nella Roma di oggi, dove il suo peso si è consolidato negli anni Ottanta e Novanta, quando i Casamonica si sono conquistati a pieno titolo attività di spaccio, truffa, estorisioni, usura. E oggi hanno "un migliaio di aderenti", dice il dizionario Castelvecchi sulle mafie.



Colpiti più volte dalla giustizia, tra maxiretate e sequestri di beni, i Casamonica spiccano per lussi e bella vita. Il maxisequestro del 2013 portò via alla famiglia 23 ville con piscina, Rolls-Royce, Ferrari e una pista da trotto. Coinvolgendo una trentina di pusher. Il nome dei Casamonica compare anche nell'inchiesta Mafia Capitale per il rapporto tra Massimo Carminati e Luciano Casamonica.