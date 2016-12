2 gennaio 2015 Guarito il medico italiano affetto da Ebola: "Grazie a tutti, presto tornerò in Africa" Dimesso dalla clinica romana dopo oltre un mese di ricovero. Lorenzin: "Oggi è una giornata di grande felicità per tutti gli italiani". Renzi: "Grazie ai medici" Tweet google 0 Invia ad un amico

19:29 - E' stato dimesso dall'istituto Spallanzani di Roma Fabrizio Pulvirenti, il medico italiano di Emergency colpito dal virus Ebola lo scorso novembre in Sierra Leone. Lo hanno annunciato i responsabili dell'ospedale durante una conferenza stampa alla quale ha preso parte lo stesso medico, ricoverato lo scorso 25 novembre. "E' completamente guarito", hanno detto gli specialisti.

"Grazie a tutto il personale dello Spallanzani - ha detto il medico di Emergency - quello che avete fatto per me è davvero grande". "Nei primi giorni ho cercato di analizzare in modo scientifico tutti i sintomi - ha aggiunto ripercorrendo la sua malattia - poi non ce l'ho più fatta, si è spenta la luce della coscienza e c'è stato un buco di circa due settimane: il medico ha lasciato il posto al paziente".



"Voglio completare il lavoro iniziato" - "Oggi tornerò in Sicilia, ma presto andrò nuovamente in Sierra Leone. Devo prima riprendermi e poi valuterò di tornare in Africa anche se per un periodo limitato. Voglio completare il lavoro iniziato", ha poi annunciato Pulvirenti. "Oggi è una giornata di grande felicità per me e per tutti gli italiani. L'Italia comincia bene l'anno con un bella notizia e con la dimostrazione di ciò che siamo capaci di fare", ha detto il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin.



Presenti alla conferenza stampa anche il commissario straordinario dell'ospedale, Valerio Fabio Alberti, il direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito, e Cecilia Strada, presidente di Emergency. Intervenuto in collegamento via Skype anche Gino Strada.



Renzi su Twitter: "In bocca al lupo Fabrizio" - "Grazie a medici e personale dello Spallanzani per la loro straordinaria professionalità. In bocca al lupo a Fabrizio: buon lavoro #buon2015". Così, in un tweet, il premier Matteo Renzi commenta la notizia della guarigione del medico italiano di Emergency.