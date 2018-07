Grave incidente sulla A1 nei pressi di Cassino: muore coppia e la loro figlia neonata

Tre persone sono morte in un incidente che ha coinvolto due veicoli, avvenuto sull'autostrada A1 Milano-Napoli, vicino a Cassino, in provincia di Frosinone. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e sanitari. Chiuso temporaneamente il tratto compreso tra Ceprano e Pontecorvo, in direzione di Napoli. Si sono però creati diversi chilometri di coda. A morire una giovane coppia e la loro figlia neonata.