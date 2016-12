Giubileo, il questore: pronto piano sicurezza con oltre 2mila uomini

"Dispositivo di sicurezza per il Giubileo ai tempi dell'Isis". Così Nicolò D'Angelo, questore di Roma, ha definito il piano predisposto che impegnerà oltre 2mila uomini ed entrerà in funzione da lunedì 23 novembre, 15 giorni prima dell'inizio. "Accanto a nuove aree di servizio, è stato disposto l'incremento dell'attività di pattugliamento a partire dalle aree periferiche. E ci saranno agenti anche sui mezzi Atac", ha aggiunto D'Angelo.

"Tra pochi giorni vareremo un nuovo sistema di controllo sui mezzi Atac e su tutto il trasporto urbano. Saremo presenti sugli autobus con le nostre pattuglie", prosegue infatti il questore di Roma.



Metal detector al Colosseo - "Stiamo lavorando all'installazione di metal detector al Colosseo, esternamente al monumento". Lo annuncia il soprintendente speciale per il Colosseo e l'area archeologica di Roma Francesco Prosperetti. "Stiamo operando -aggiunge - per mettere i rilevatori metal detector per le persone e per le borse all'esterno del Colosseo. Io credo che se teniamo lo stesso livello di sicurezza che è stato scelto per l'Expo non sbagliamo: cerchiamo di dare al Foro Romano e al Colosseo lo stesso livello di sicurezza che hanno avuto i visitatori dell'Expo.