Giubileo, allerta massima e divieti nella Capitale: no fly zone e più agenti

DIVIETI

Oltre allo stop ai "centurioni" in alcune zone di Roma, il commissario Francesco Paolo Tronca ha varato anche il divieto all'attività dei risciò e dei cosiddetti "saltafila" in diverse aree del centro cittadino. Con una ordinanza, quando è stata notata la presenza di numerosi promoter turistici ambulanti vicino alla basilica di San Pietro, Tronca ha esteso lo stop anche a questa zona.



MOBILITA'

A dicembre il trasporto pubblico romano verrà potenziato con più corse di bus e metro durante le feste natalizie e nei fine settimana. Il piano speciale prenderà il via martedì in concomitanza con l'apertura dell'anno giubilare. Nel corso degli eventi giubilari del mese di dicembre, Roma Capitale ha disposto l'entrata in vigore del piano grandi eventi per i bus turistici. Nelle giornate dell'8, 13, 20 e 27 dicembre sarà possibile acquistare permessi giornalieri che consentiranno di prenotare un "parcheggio lunga sosta" in cinque aree situate nelle vicinanze di stazioni ferroviarie, delle stazioni della metropolitana e del Vaticano. Nonostante una moratoria firmata dai sindacati, il governo pronto a precettare in caso di scioperi.



SICUREZZA

Appare già superpresidiata piazza San Pietro e tutta la zona circostante da forze dell'ordine e telecamere (circa 200 nuove sono state installate in centro nell'ultima settimana). "Oltre a 2250 uomini delle forze armate - ha detto il prefetto Franco Gabrielli - ce ne sono altri mille delle forze di polizia che si aggiungeranno". In campo anche 900 vigili. Gabrielli ha inoltre vietato per martedì di trasportare carburanti, Gpl e metano dentro il Grande raccordo anulare (Gra), mentre fino a mercoledì 9 sono interdette armi, munizioni, esplosivi, sostanze esplodenti e gas tossici. Off limits l'accensione di fuochi d'artificio. Per l'8 dicembre c'è il divieto assoluto di sorvolo tra le 7 e le 19 in un'area circolare con un raggio di circa 10 km dal centro della città.



CANTIERI

Gran parte dei lavori avviati dal Campidoglio per il Giubileo saranno terminati entro fine gennaio, ha promesso Tronca, quindi l'inizio dell'Anno Santo a Roma si preannuncia a cantieri aperti. "Stiamo lavorando incessantemente - ha detto Tronca -. Quando il primo novembre ho assunto questa responsabilita' non era aperto nessuno dei 31 cantieri previsti. Abbiamo proceduto a marce forzate: sono aperti il 60% dei cantieri, in totale 18 su 31 e gli altri verranno aperti nei prossimi giorni".



SANITA'

Nelle strutture sanitarie della Capitale sono stati "riservati 300 posti letto per situazioni di crisi e anche altri in strutture militari - ha affermato Gabrielli - . In caso di attentato abbiamo posti disponibili nei pronto soccorso, 13 pronto soccorso sono stati resi operativi".