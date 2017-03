Frosinone, massacrato di botte da un gruppo di venti persone: muore 20enne che difendeva fidanzata

Difende la fidanzata da un bullo: sprangato dal branco 1 di 6 Italy Photo Press Italy Photo Press Difende la fidanzata da un bullo: sprangato dal branco 2 di 6 Italy Photo Press Italy Photo Press Difende la fidanzata da un bullo: sprangato dal branco 3 di 6 Italy Photo Press Italy Photo Press Difende la fidanzata da un bullo: sprangato dal branco 4 di 6 Italy Photo Press Italy Photo Press Difende la fidanzata da un bullo: sprangato dal branco 5 di 6 Italy Photo Press Italy Photo Press Difende la fidanzata da un bullo: sprangato dal branco 6 di 6 Italy Photo Press Italy Photo Press Difende la fidanzata da un bullo: sprangato dal branco leggi dopo slideshow ingrandisci

Il ragazzo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe cercato di difendere la fidanzata dalle avance di un altro giovane. Al pestaggio, avvenuto in strada dopo la lite nel locale, avrebbero partecipato e assistito numerose persone, che i carabinieri stanno cercando di individuare e interrogare da venerdì notte.



Pestato dal branco con una spranga - E' stato colpito anche con un oggetto contundente alla testa, forse una spranga o una chiave inglese, il 20enne aggredito ad Alatri due notti fa. I colpi gli hanno provocato diverse fratture al cranio. La vittima è stata trasportata prima al pronto soccorso della cittadina ciociara e poi in eliambulanza al Policlinico Umberto Primo di Roma. Operato, è in condizioni disperate.



Ci sono diversi giovani sotto torchio per l'aggressione ad Emanuele Morganti. Secondo quanto riferito, il pm della procura di Frosinone Vittorio Misiti e i carabinieri stanno interrogando alcuni sospettati e tra loro ci sarebbero anche alcuni ragazzi albanesi, come il giovane che avrebbe litigato con la vittima all'interno del locale. Una svolta nelle indagini potrebbe arrivare nelle prossime ore.