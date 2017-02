Eutanasia, Dj Fabo arrivato in Svizzera: visite in corso

In una clinica d'Oltralpe, di cui l'associazione "Luca Coscioni" non ha voluto dare il nome, Fabo sta incontrando i medici e gli psicologi che stanno valutando se la richiesta di eutanasia sia accettabile. "Ci vorranno alcuni giorni per capire cosa succederà", ha spiegato Filomena Gallo. Fabiano Antoniani, 39 anni, di Milano è diventato cieco e tetraplegico in seguito a un grave incidente stradale.



Ad accompagnare in Svizzera Fabo anche l'esponente dei Radicali Marco Cappato. "Fabo mi ha chiesto di accompagnarlo in Svizzera. Ho detto di sì. #FaboLibero - in Svizzera", ha scritto in un post sul suo profilo Facebook. Appena due giorni fa, dopo il terzo rinvio dell'approdo del ddl sul Biotestamento in Aula alla Camera, Dj Fabo aveva lanciato un appello a Mattarella chiedendo il suo intervento per "sbloccare lo stato di impasse voluto dai parlamentari".