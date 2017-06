Contagio Hiv a Roma, il racconto di Manuela: per me fu uno shock

Manuela e Valentino si erano conosciuti in chat e, complice un grave lutto in famiglia, racconta la donna a Il Corriere della Sera, in quel periodo lei si sente più vulnerabile. I due si frequentano e hanno, per volontà dell'uomo, rapporti non protetti. Un giorno Manuela scopre, grazie a un pc lasciato momentaneamente incustodito, che ha altre donne. Valentino minimizza e le fa credere che le altre storie non siano importanti. Fino a quando è lo stesso 31enne, in un impeto di sincerità, ad ammettere di essere sieropositivo.



L'uomo è ora a processo per epidemia. A Manuela, per cui inizia una nuova vita scandita da esami e analisi periodiche, tocca anche l'ingrato compito di rivelare la verità a un'altra donna: quest'ultima si era presentata a casa sua chiedendo se conoscesse Valentino, non immaginando che fosse un untore.