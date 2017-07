Civitavecchia, due albanesi evasi dal carcere: in corso le ricerche

Due detenuti sono evasi dalla casa circondariale di Civitavecchia, "nuovo complesso". Si tratterebbe di due albanesi. I due, fa sapere Angelo Urso, segretario della Uilpa penitenziaria, sarebbero scappati dai cortili di passeggio da dove avrebbero scavalcato le recinzioni e poi si sarebbero arrampicati sul muro di cinta dandosi alla fuga. Sono in corso le ricerche.

Il sistema anti scavalcamento ha fatto scattare immediatamente l'allarme e quindi subito è intervenuto in personale, facendo partire le ricerche degli evasi. Al momento si sta battendo il territorio circostante anche con l'ausilio di un elicottero.



I due evasi erano in cella per furto e rapina. Al momento nel carcere risulta un sovraffollamento di 86 detenuti. I reclusi sono 430 invece dei 344 previsti dalla capienza ufficiale.