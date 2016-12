Cane conteso tra i due ex conviventi, giudice decide per affido condiviso

Affido condiviso per il cane di casa conteso dai due ex. E' accaduto a Roma, dove la disputa è andata talmente per le lunghe da arrivare addirittura in Tribunale. Per decisione del giudice monocratico adesso Spot, un meticcio "trovatello" di 9 anni, vivrà sei mesi con l'uno e sei mesi con l'altra "con facoltà per la parte che nei sei mesi non lo avrà con sé, di vederlo e tenerlo due giorni la settimana, anche continuativi, notte compresa".